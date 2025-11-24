Подросток бросился с ножом на охранника ТЦ в Москве из-за замечания

Юноша успел ранить еще двух сотрудников МВД.

Подросток бросился с ножом на охранника в торговом центре Москвы из-за замечания. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы Следственного комитета по российской столице. Известно, что инцидент зафиксирован 23 ноября. Потерпевший от 16-летнего юноши получил минимум два ножевых ранения. Однако жизнь жертвы удалось сохранить благодаря своевременному медицинскому вмешательству. Сейчас пациент госпитализирован. В тот же день правоохранительные органы задержали вооруженного обидчика. По данным от надзорного ведомства, молодой человек при этом успел ранить еще двух сотрудников полиции.

Известно, что Нагатинский межрайонный следственный отдел ГСУ СК России по Москве возбудил уголовное дело в отношении юноши. В настоящее время ему инкриминируют часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105, часть 2 статьи 318 УК РФ. Речь идет о покушении на жизнь и двух эпизодах применения насилия в отношении представителей власти. В ближайшее время фигуранту расследования будет предъявлено обвинение.

