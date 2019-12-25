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В Москве проверяют информацию об утечке данных о переболевших COVID-19
Сегодня, 11:43
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matveyvn

В Москве проверяют информацию об утечке данных о переболевших COVID-19

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О результатах проверки сообщат дополнительно, подчеркнули в штабе.

В Москве власти проверяют информацию об утечке данных о переболевших COVID-19. Об этом сообщили в городском оперативным штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Власти Москвы проводят проверку информации об утечках персональных данных москвичей.

цитата из сообщения оперативного штаба

О результатах проверки сообщат дополнительно, подчеркнули в штабе.

Ранее Минстрой заявил, что продление льготной ипотеки поможет построить 1 млрд кв. м жилья к 2030 году.

Фото: pixabay.com

Теги: коронавирус, москва, оперштаб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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