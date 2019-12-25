В Москве проверяют информацию об утечке данных о переболевших COVID-19

О результатах проверки сообщат дополнительно, подчеркнули в штабе.

В Москве власти проверяют информацию об утечке данных о переболевших COVID-19. Об этом сообщили в городском оперативным штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Власти Москвы проводят проверку информации об утечках персональных данных москвичей. цитата из сообщения оперативного штаба

О результатах проверки сообщат дополнительно, подчеркнули в штабе.

Ранее Минстрой заявил, что продление льготной ипотеки поможет построить 1 млрд кв. м жилья к 2030 году.

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