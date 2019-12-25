Минстрой: продление льготной ипотеки поможет построить 1 млрд кв. м жилья к 2030 году

Никита Стасишин напомнил о необходимости выполнения указа президента РФ.

Минстрой: продление льготной ипотеки под 6,5 процента годовых поможет построить 1 млрд квадратных метров жилья к 2030 году. Об этом на конференции РБК рассказал заместитель главы ведомства Никита Стасишин. Чиновник добавил, что программа может быть продлена и после 1 июля 2021 года для того, чтобы застройщики смогли выполнить план.

Если нам необходимо выполнить указ президента и построить в общей сложности до 2030 года порядка 1 млрд кв. м, то, конечно, эту программу надо продлевать и работать над снижением процентной ставки в целом в стране Никита Стасишин, замглавы Минстроя России

Напомним, что программа льготной ипотеки поддерживает россиян, которые хотят улучшить свои жилищные условия, а также строительную отрасль, которая фиксирует спад интереса на покупку жилья. Из-за пандемии коронавируса наблюдается отток денег и экономический спад, который касается и доходов населения. Льготную ипотеку можно получить в Москве, Петербурге, Подмосковье и Ленобласти в размере до 12 млн рублей, по остальным регионам - до 6 млн рублей.

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Фото: Piter.tv