  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:04
144
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Москве прошли обыски у религиозного деятеля Юрия Сипко

0 0

Его подозревают в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ.

В Москве прошли обыски у религиозного деятеля Юрия Сипко. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

Мужчину подозревают в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ. Сообщается, что весной 2022 года Сипко разместил в интернете видеоролик, в котором содержится заведомо ложная информация о действиях российских войск против мирного населения Украины.

В отношении религиозного деятеля возбуждено уголовное дело. В настоящее время продолжается проведение оперативных и следственных действий.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге накрыли цех по производству контрафактной бездымной табачной продукции.

Видео: Telegram / Столичный СК

Теги: москва, обыски, религиозный деятель, уголовное дело, юрий сипко
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии