Его подозревают в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ.

В Москве прошли обыски у религиозного деятеля Юрия Сипко. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

Мужчину подозревают в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ. Сообщается, что весной 2022 года Сипко разместил в интернете видеоролик, в котором содержится заведомо ложная информация о действиях российских войск против мирного населения Украины.

В отношении религиозного деятеля возбуждено уголовное дело. В настоящее время продолжается проведение оперативных и следственных действий.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге накрыли цех по производству контрафактной бездымной табачной продукции.

Видео: Telegram / Столичный СК