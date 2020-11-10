Состоялась премьера фильма Алексея Учителя "Цой"

В широкий прокат картина выйдет 12 ноября.

В московском кинотеатре "Иллюзион" состоялся предпремьерный закрытый показ фильма Алексея Учителя "Цой". Картина снята киностудией "Рок" в жанре роуд-муви.

Сюжет повествует о водителе "Икаруса". Именно с этим автобусом столкнулся "Москвич" музыканта в тот роковой день. По сценарию, водителю предстоит везти гроб с телом артиста на похороны в Ленинград. В поездку с ним отправляются родные и близкие Виктора Цоя. По словам режиссера, в фильме представлены собирательные образы с вымышленными именами.

Водителя автобуса сыграл Евгений Цыганов. Ранее он рассказал Piter.TV о своем персонаже. В широкий прокат картина выйдет 12 ноября.

Предпремьерный показ посетили Паулина Андреева с мужем Федором Бондарчуком, актриса Юлия Пересильд, Ксения Собчак с мужем Константином Богомоловым и другие звезды отечественного шоу-бизнеса.

Ранее Алексей Учитель заявил, что Виктору Цою было бы стыдно за сына.

Видео: YouTube / Киноафиша Отечественное