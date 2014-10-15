В Москве прошел первый розыгрыш квартир среди участников онлайн-голосования

19 и 20 сентября москвичей ждут еще два розыгрыша.

Первый розыгрыш "Миллиона призов" среди участников онлайн-голосования прошел в Москве. Победители стали известны в прямом эфире местного телеканала "Москва-24". Десять человек получили по квартире в регионе. Розыгрыш состоялся среди тех, кто успел отдать свой голос до 20 часов вечера 17 сентября. В общей сложности претендентами стали 1 млн 119 тысяч 285 человек.

Победителями стали участники со следующими уникальными кодами: 2337464449, 2293622821, 5811725327, 4219007925, 9116214901, 0610876415, 6770631148, 0882529828, 6418613025, 9964374805 заявление организаторов розыгрыша

Напомним, что в случае выигрыша следует активировать специальный код из отправленного SMS-сообщения на портале ag-vmeste.ru. Сделать это можно до 30 сентября. Известно, что еще два розыгрыша запланированы на 19 и 20 сентября. Результаты будут объявлены в 09 утра по московскому времени на телеканале "Москва-24".

Напомним, что в списке призов кроме 21 жилой площади также есть 100 автомобилей, денежные сертификаты с номиналом в 10, 25 и 100 тысяч рублей.

Мосгоризбирком аннулировал восемь урн для надомного голосования в первый день голосования.

Фото: Piter.tv