Мосгоризбирком аннулировал восемь урн для надомного голосования в первый день голосования

В ОШН рассказали о причинах аннулирования.

Мосгоризбирком аннулировал восемь переносных урн для надомного голосования в первый день голосования. Об этом журналистам сообщил глава Общественного штаба наблюдателей за парламентскими выборами в нижнюю палату.

На вчерашний день аннулированы результаты на восьми участковых избирательных комиссиях, на восьми урнах. Все восемь - переносные ящики. Можно сказать, что это слабое место. Нет ни одного аннулирования стационарных ящиков. Алексей Венедиктов, руководитель штаба

Эксперт заметил, что иногда избирателям выдавали бюллетень "не там", а один из ящиков просто рассыпался в руках сотрудников и все листы рассыпались.

Шутники "заминировали" избирательный участок в Пушкине.

Фото: Piter.tv

