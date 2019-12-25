Мосгоризбирком аннулировал восемь урн для надомного голосования в первый день голосования

Мосгоризбирком аннулировал восемь переносных урн для надомного голосования в первый день голосования. Об этом журналистам сообщил глава Общественного штаба наблюдателей за парламентскими выборами в нижнюю палату.
На вчерашний день аннулированы результаты на восьми участковых избирательных комиссиях, на восьми урнах. Все восемь - переносные ящики. Можно сказать, что это слабое место. Нет ни одного аннулирования стационарных ящиков.
Алексей Венедиктов, руководитель штаба
Эксперт заметил, что иногда избирателям выдавали бюллетень "не там", а один из ящиков просто рассыпался в руках сотрудников и все листы рассыпались.
Шутники "заминировали" избирательный участок в Пушкине.
Фото: Piter.tv
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