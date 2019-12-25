  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мосгоризбирком аннулировал восемь урн для надомного голосования в первый день голосования
Сегодня, 10:58
164
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Мосгоризбирком аннулировал восемь урн для надомного голосования в первый день голосования

0 0

В ОШН рассказали о причинах аннулирования.

Мосгоризбирком аннулировал восемь переносных урн для надомного голосования в первый день голосования. Об этом журналистам сообщил глава Общественного штаба наблюдателей за парламентскими выборами в нижнюю палату.

На вчерашний день аннулированы результаты на восьми участковых избирательных комиссиях, на восьми урнах. Все восемь - переносные ящики. Можно сказать, что это слабое место. Нет ни одного аннулирования стационарных ящиков.

Алексей Венедиктов, руководитель штаба 

Эксперт заметил, что иногда избирателям выдавали бюллетень "не там", а один из ящиков просто рассыпался в руках сотрудников и все листы рассыпались.

Шутники "заминировали" избирательный участок в Пушкине.

Фото: Piter.tv
 

Теги: алексей венедиктов, аннулирование, мосгоризбирком, москва, парламентские выборы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии