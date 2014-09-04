Гражданская панихида продлится до 14:00.

В Москве прощаются с режиссером Марком Захаровым. Гроб с телом артиста поместили на основную сцену театра "Ленком". В зале играет музыка из его кинофильмов. Гражданская панихида продлится до 14:00. Об этом пишет ТАСС.

Еще до начала церемонии у главного входа в театр выстроилась очередь из желающих проститься с Захаровым. К гробу с покойным несут цветы и венки. Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с могилами Станислава Говорухина и Олега Табакова.

Марка Захарова не стало 28 сентября. Режиссер скончался в возрасте 85 лет после продолжительной болезни. Он был художественным руководителем театра "Ленком" с 1973 года. За это время Захаров поставил такие спектакли, как "Юнона и Авось", "Тиль", "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" и другие. В его постановках блистали Инна Чурикова, Александр Абдулов, Николай Караченцов и другие известные артисты. Кроме того, Захаров подарил зрителям фильмы "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви" и другие.

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Видео: Piter.TV