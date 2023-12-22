Спектакль "Обыкновенное чудо"

Спектакль обращен к юному поколению и зрителям старшего возраста, которые прекрасно помнят сцены из одноименного советского фильма режиссера Марка Захарова. Вас ждет сказочная история о любви, которая способна пойти на все ради счастья, которая творит чудеса…
Спектакль поставит российский режиссер театра и кино, неоднократный лауреат премии "Золотая маска" — Алексей Франдетти.
"Обыкновенное чудо" в ТЮЗе отличается от других спектаклей яркой музыкальной программой и необычной сценической интерпретацией известного сюжета Шварца.
Фото: ВКонтакте / Санкт-Петербургский ТЮЗ им. А.А. Брянцева
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