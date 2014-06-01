"Ленфильм" подготовил серию кинопоказов к 125-летию Евгения Шварца

В выставочном зале "Ленфильма" представят экспозицию, в которую войдут костюмы, реквизит и архивные материалы, связанные с созданием фильмов по сценариям Шварца.

В воскресенье, 10 октября, стало известно, что киностудия "Ленфильм" начинает серию кинопоказов, посвященных 125-летию со дня рождения писателя, драматурга и сценариста Евгения Шварца. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

В рамках фестиваля "Текст в контексте" организовали показы фильмов "Золушка", "Тень", "Снежная королева", "Каин XVIII". Он пройдет впервые в форматах оффлайн и онлайн. В нем примут участие более 30 организаций из разных регионов.

Сообщается, что в выставочном зале "Ленфильма" представят экспозицию, в которую войдут костюмы, реквизит и архивные материалы, связанные с созданием фильмов по сценариям Шварца.

Евгений Шварц - прозаик, драматург, поэт и сценарист. Свой путь в литературе он начал в 1920-е годы. За свою жизнь Шварц написал 22 пьесы, среди которых "Тень", "Дракон", "Обыкновенное чудо". По его сценариям было снято 13 фильмов, часть из которых стали классикой советского кинематографа.

Фото: kino-teatr.ru