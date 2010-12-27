В 72 года скончался писатель Вячеслав Пьецух

Причиной смерти стал цирроз печени.

Писатель Вячеслав Пьецух умер в возрасте 72 лет. Об этом РБК сообщила его жена Ирина Ефимович. По ее словам, причиной смерти стал цирроз печени. Также о смерти писателя сообщил российский ПЕН-центр.

По словам его жены, писателя похоронят 1 октября в деревне Никифоровское (Тверская область, Зубцовский район), где он любил жить. Ефимович отметила, что еще десять дней назад ее муж ездил в эту деревню за рулем.

Пьецух родился 18 ноября 1946 года. Он окончил Московский государственный педагогический институт и десять лет работал учителем в школе. С января 1993 по июль 1995 года он был главным редактором журнала "Дружба народов". Он написал такие книги, как "Искусство существования", сборник "Жизнь замечательных людей" и другие.

Также сегодня умер первый президент Крыма Юрий Мешков.

Видео: YouTube/ Библио ТV