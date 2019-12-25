В Москве пропала актриса Светлана Светличная

В Москве пропала без вести актриса Светлана Светличная. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение источника в правоохранительных органах.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают местонахождение женщины. Известно, что Светличная перестала выходить на связь еще на прошлой неделе.
Актриса Светлана Светличная, 1940 года рождения, не выходит на связь с 21 октября. В настоящее время предпринимаются меры по установлению ее местонахождения.
из сообщения собеседника СМИ
Отмечается, что женщина может страдать деменцией. По факту пропажи Светличной проводится проверка
Советская и российская актриса Светлана Светличная снялась во многих известных фильмах, среди которых "Бриллиантовая рука", "Семнадцать мгновений весны", а также "Место встречи изменить нельзя".
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Фото: скриншот Youtube/СПАС
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