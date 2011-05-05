На 73-м году жизни скончался режиссер "Особенностей национальной охоты" Александр Рогожкин

Режиссер работал над сериалами "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила".

В воскресенье, 24 октября, в Петербурге скончался на 73-м году жизни режиссер Александр Рогожкин, снявший знаменитые фильмы об "Особенностях...", а также ленту "Кукушка". Информацию об этом Piter.tv подтвердили на киностудии "Ленфильм".

Александр Рогожкин, народный артист России, лауреат Госпремии, лауреат Берлинского кинофестиваля за фильм "Караул", победитель конкурса "Кинотавр" и обладатель премии "Ника" за ленту "Особенности национальной охоты". Снял свыше полутора десятков фильмов, в частности знаменитые фильмы "Особенности национальной охоты", "Особенности национальной рыбалки", "Особенности национальной охоты в зимний период", был сценаристом "Особенностей национальной политики". Работал над сериалами "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила".

Рогожкин выпустился из Ленинградского государственного университета с диплом историка-искусствоведа. СВой творческий путь он начинал как художник на Ленинградском телевидении, в 1974–1977 годах работал на "Ленфильме" художником-декоратором. В 1982 году окончил ВГИК (занимался в мастерской Сергея Герасимова).

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Фото: Ленфильм