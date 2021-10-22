Оружейник "Ленфильма" прокомментировал трагический случай с участием Алека Болдуина

Актер выстрелил из оружия, которое было реквизитом.

На съемках фильма "Ржавчина" США погиб оператор и пострадал режиссер. Это произошло из-за случайного выстрела актера Алека Болдуина. Произошедшее прокомментировал оружейник киностудии "Ленфильм" Владимир Агапов. С ним пообщался "Петербургский дневник".

Агапов считает, что на съемках в Нью-Мексико не была соблюдена техника безопасности.

Во всех стволах нашего оружия вставлены шпильки, которые просто не дают зарядить боевой патрон. Однако со временем шпилька может сгнить из-за ржавчины, поэтому при выдаче оружия, актеры проходят строгий инструктаж. Владимир Агапов, оружейник "Ленфильма".

За всеми действиями актеров следит специалист. На "Ленфильме" строго запрещается направлять оружие на человека. В случае с ситуации с Болдуином пока непонятно, кто виноват, но все же выстрел произошел из-за чьей-то халатности.

Фото: Instagram / @alecbaldwininsta