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На съемках фильма в США с Алеком Болдуином из-за выстрела погибла оператор

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Ранены были два человека.

На съемках вестерна "Ржавчина" (Rust) в США из-за неправильно сработавшего оружия погибла оператор Халина Хатчинс. Режиссер Джоэл Соуза получил ранения. Об этом сообщает офис шерифа округа Санта-Фе, пишет Reuters.

В сообщении говорится, что случайный выстрел был совершен актером Алеком Болдуином.

42-летняя Халина Хатчинс, оператор-постановщик, и 48-летний Джоэл Соуза, режиссер, получили ранения, когда 68-летний продюсер и актер Алек Болдуин выстрелил из оружия для реквизита,— говорится в сообщении.

По информации полиции, оператор была доставлена на вертолете в больницу, но из-за полученных травм она скончалась. Джоэл Соуза в свою очередь находится в тяжелом состоянии.

Видео: YouTube / KHOU 11

Теги: выстрел, погибла оператор, съемки фильма ржавчина
Категории: Кино, Культура, Мировые новости, Происшествия, Лента новостей,

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