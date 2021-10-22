На съемках фильма в США с Алеком Болдуином из-за выстрела погибла оператор

Ранены были два человека.

На съемках вестерна "Ржавчина" (Rust) в США из-за неправильно сработавшего оружия погибла оператор Халина Хатчинс. Режиссер Джоэл Соуза получил ранения. Об этом сообщает офис шерифа округа Санта-Фе, пишет Reuters.

В сообщении говорится, что случайный выстрел был совершен актером Алеком Болдуином.

42-летняя Халина Хатчинс, оператор-постановщик, и 48-летний Джоэл Соуза, режиссер, получили ранения, когда 68-летний продюсер и актер Алек Болдуин выстрелил из оружия для реквизита,— говорится в сообщении.

По информации полиции, оператор была доставлена на вертолете в больницу, но из-за полученных травм она скончалась. Джоэл Соуза в свою очередь находится в тяжелом состоянии.

Видео: YouTube / KHOU 11