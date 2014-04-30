Момент нападения петербуржцев на продавца сняла камера видеонаблюдения

Ему разбили голову бутылкой и выстрелили из ракетницы.

В Выборгском районе Петербурга покупатели напали на продавца в магазине "Продукты" и выстрелили в него несколько раз из ракетницы. Момент инцидента попал на камеры видеонаблюдения, кадры имеются в распоряжении Piter.tv.

Напомним, в полицию обратился очевидец, который сообщил, что в магазине трое мужчин разбили бутылкой голову продавцу и выстрелили в него. Было установлено, что между 23-летним продавцом и тремя мужчинами произошел конфликт. Неизвестные ударили продавца бутылкой по голове и выстрелили в него из ракетницы. Пострадавший был доставлен в больницу с различными травмами, он находится в состоянии средней степени тяжести.

По подозрению в совершении преступления задержан 38-летний петербуржец. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Видео: Piter.tv