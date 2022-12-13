Петербурженка получит 700 тысяч рублей после огнестрельного ранения

Было установлено, что находясь на своём участке, мужчина хотел сделать сквозное отверстие в бочке, для чего выстрелил из охотничьего ружья в сторону проезжей части.

Петербурженка получит 700 тысяч рублей из-за случайного выстрела в её сторону. Подробности рассказали в прокуратуре Петербурга.

В Ленинский районный суд с иском о компенсации морального вреда обратилась 53-летняя петербурженка, которая 28 июля 2018 года, проезжая на автомобиле по садоводству в поселке Сергиево, получила огнестрельное ранение.

Было установлено, что находясь на своём участке, мужчина хотел сделать сквозное отверстие в бочке, для чего выстрелил из охотничьего ружья в сторону проезжей части. Женщина получила огнестрельное ранение мягких тканей правого плеча, а также в области груди.

Суд удовлетворил иск местной жительницы и взыскал с ответчика компенсацию морального вреда в размере 700 тысяч рублей.

Фото: pxhere.com (носит иллюстративный характер)