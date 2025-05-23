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В Москве прокуратура изъяла у владельцев азиатского львенка

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Хищника передали в профильную организацию, которая сможет обследовать его и содержать в дальнейшем.

В Москве прокуратура изъяла у владельцев азиатского львенка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Трехмесячного детеныша обнаружили у владельцев на Окружном проезде. Отмечается, что у них не было документов, которые подтверждали законное приобретение животного. Хищника передали в профильную организацию, которая сможет обследовать его и содержать в дальнейшем. Также в прокуратуре отметили, что азиатские львы подпадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

Ранее в Петербурге зоопсихолог объяснила, как подготовить питомца к путешествию.

Видео: Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Теги: изъятие, львенок, москва, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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