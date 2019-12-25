Шестеро участников конфликта пострадали, девять человек задержаны.

В Москве произошла массовая драка между гражданами Киргизии и Таджикистана. Об этом рассказали представители пресс-службы МВД по региону. Конфликт заметили очевидцы на юго-западе российской столицы, около дома 39 по проспекту Вернадского. В больницы с места событий были госпитализированы шестеро пострадавших. Еще девять человек забрали представители закона в отделение для разбирательства.

Прибывшими на место сотрудниками полиции у кафе по указанному адресу были обнаружены и нарядами скорой медицинской помощи доставлены в медицинское учреждения шесть человек. Также для дальнейшего разбирательства в ОМВД были доставлены девять граждан. источник ТАСС

Двое подозреваемых привлечены к административной ответственности. Они обвиняются в нарушении миграционного законодательства РФ по части 3 статьи 18.8 КоАП. Еще семеро - привлечены по части 1 статье 20.1 КоАП за мелкое хулиганство. Предположительно, в драке принимали участие 15 человек. Ссора разгорелась на бытовой почве ввиду личной неприязни.

Полиция почти год ищет мужчину, ударившего прохожую кирпичом в Томске.