Полиция почти год ищет мужчину, ударившего прохожую кирпичом в Томске

Обладающих какой-либо информацией, способной помочь в установлении личности и местонахождении подозреваемого, просят позвонить в полицию.

Полицейские в Томске разыскивают мужчину, который в сентябре 2020 года напал на женщину на улице и два раза ударил по голове кирпичом. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Томской области.

По данным полиции, 12 сентября к ним обратилась сама пострадавшая. Она рассказала, что на улице неизвестный ударил ее несколько раз кирпичом по голове. Было возбуждено уголовное дело по статье "Побои". При этом виновник до сих пор не найден.

Обладающих какой-либо информацией, способной помочь в установлении личности и местонахождении подозреваемого, просят позвонить в полицию.

Драка автомобилистки и активиста "СтопХама" в Петербурге попала на видео.

Видео: пресс-служба УМВД по Томской области