В Москве проходит прощание с Игорем Ясуловичем

Артист скончался 19 августа на 82-м году жизни.

В Московском театре юного зрителя проходит церемония прощания с народным артистом России Игорем Ясуловичем. Об этом сообщает "РИА Новости".

На театральном фасаде здания висят фотографии актера. С ним пришли попрощаться десятки людей, в том числе гендиректор Большого театра Владимир Урин. Напомним, Ясулович скончался 19 августа на 82-м году жизни. Сообщается, что после прощания планируется кремация и захоронение в родственную могилу на Новодевичьем кладбище.

Ранее мы сообщали, что в Уфе прощаются с хоккеистом "Салавата Юлаева" Амировым.

Видео: Telegram / РИА Новости