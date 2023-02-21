В Москве продлили арест блогеру Александре Митрошиной на полгода

Адвокаты просили изменить меру пресечения для подозреваемой в легализации денег.

Тверской районный суд в Москве продлил еще на полгода срок домашнего ареста российскому блогеру Александре Митрошиной, обвиняемой в легализации денежных средств в крупном размере. Соответствующе заявление сделали журналисты информационного агентства "ТАСС", присутствовавшие в зале судебных заседаний. Известно, что судья отказал в просьбе стороны защиты об изменении меры пресечения для подозреваемой. Теперь девушка будет находиться под домашним арестом на срок до первого мая. Сейчас Александре Митрошиной инкриминируется совершение преступления, предусмотренного по части 4 ст.атьи 174.1 УК РФ.



Продлить обвиняемой Митрошиной меру пресечения на срок шесть месяцев. решение судьи

Напомним, что в рамках проводимого расследования надзорным ведомством было установлено, что подозреваемая получила более 127 миллионов рублей путем преступления по части 2 статьи 198 УК РФ. Речь идет о статье за уклонение физического лица от уплаты налогов и сборов. Ради создания видимости законного происхождения денежных средств девушка легализовала их часть за счет покупки недвижимости в российской столице. По уголовному делу собрана полноценная доказательственная база, которая подтверждает виновность фигурантки расследования, по словам государственного обвинения. В основу материалов легли показания свидетелей и Александры Митрошиной, а также протоколы осмотра вещественных доказательств, документы финансово-хозяйственной деятельности. Следственный комитет страны уточнил, что еще на начальной стадии оперативных мероприятий блогер полностью признала свою вину, но в дальнейшем изменила показания пользу лишь частичного признания.

Ранее суд уже продлевал домашний арест блогеру Митрошиной.

Фото и видео: Telegram / 112