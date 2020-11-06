В Москве приезжий украл велосипед за 420 тысяч

Мужчина успел продать велосипед.

В Москве приезжий с северного Кавказа украл из магазина велосипед стоимостью 420 тысяч рублей, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленник дождался, когда продавец магазина отлучится, и похитил премиальный дорогой велосипед. О краже в полицию сообщил владелец магазина.

В скором времени вор был найден, он проживал в столице в арендованной квартире. Велосипед подозреваемый успел уже продать. Владелец новенького велосипеда, узнав, что он купил краденую вещь, отдал велосипед полицейским. Полиция ведет розыск предполагаемых сообщников по данному уголовного делу.

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