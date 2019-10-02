Похититель велосипеда на проспекте Стачек отправлен в колонию на год

Ему вменяют п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Прокуратура Кировского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого мужчины, который похитил велосипед. Ему вменяют п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину), рассказали в пресс-службе надзорного ведомства 26 сентября.

Утром 12 мая подсудимый перерезал трос-замок и украл велосипед, припаркованный на подземной парковке на территории дома 216к2 по проспекту Стачек. Сумма ущерба составила 29 тыс. рублей.

С учетом позиции государственного обвинения петербуржец признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на год в исправительной колонии строгого режима.

Ранее на Piter.TV: похититель шести телефонов из ПВЗ на Благодатной улице проведет 3 года в колонии.

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга