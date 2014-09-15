Похититель шести телефонов из ПВЗ на Благодатной улице проведет 3 года в колонии

Смартфоны подсудимый сдал в ломбард.

Прокуратура Московского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении похитителя телефонов. Он признан виновным по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину), рассказали в пресс-службе надзорного ведомства 20 сентября.

В суде установлено, что в мае фигурант похитил из помещения пункта выдачи интернет-заказов, расположенного в доме 16 по улице Благодатной, шесть мобильных телефонов. Смартфоны подсудимый сдал в ломбард. Общая стоимость ущерба превысила 140 тыс. рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее на Piter.TV: под предлогом оказания помощи мужчина похитил телефон у петербурженки.

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга