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Похититель шести телефонов из ПВЗ на Благодатной улице проведет 3 года в колонии

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Смартфоны подсудимый сдал в ломбард.

Прокуратура Московского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении похитителя телефонов. Он признан виновным по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину), рассказали в пресс-службе надзорного ведомства 20 сентября. 

В суде установлено, что в мае фигурант похитил из помещения пункта выдачи интернет-заказов, расположенного в доме 16 по улице Благодатной, шесть мобильных телефонов. Смартфоны подсудимый сдал в ломбард. Общая стоимость ущерба превысила 140 тыс. рублей. 

С учетом позиции государственного обвинителя суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. 

Ранее на Piter.TV: под предлогом оказания помощи мужчина похитил телефон у петербурженки. 

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: мобильные телефоны, прокуратура петербурга, улица благодатная
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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