Один из них скончался от полученных повреждений в больнице.

В Москве при взрыве баллона в пункте вторсырья пострадали двое рабочих. Об этом сообщили в "РИА Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб.

Инцидент произошел 7 августа на территории промышленной зоны в Ильменском проезде. На пункте сбора вторсырья произошла разгерметизация газового баллона. В результате происшествия пострадали двое рабочих. Один из них скончался от полученных повреждений в больнице. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении иных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Ранее мы сообщали, что у порта Дериндже в Турции прогремел взрыв.

Видео: Telegram / SHOT