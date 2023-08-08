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В Москве при взрыве баллона в пункте вторсырья пострадали двое рабочих

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Один из них скончался от полученных повреждений в больнице.

В Москве при взрыве баллона в пункте вторсырья пострадали двое рабочих. Об этом сообщили в "РИА Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб.

Инцидент произошел 7 августа на территории промышленной зоны в Ильменском проезде. На пункте сбора вторсырья произошла разгерметизация газового баллона. В результате происшествия пострадали двое рабочих. Один из них скончался от полученных повреждений в больнице. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении иных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Ранее мы сообщали, что у порта Дериндже в Турции прогремел взрыв.

Видео: Telegram / SHOT

Теги: взрыв баллона, второсырье, москва, пострадавшие
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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