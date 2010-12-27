В Москве при пожаре на подземной автопарковке погибли 2 человека

Площадь возгорания составила всего 2 квадратных метра.

В пожаре на подземной парковке жилого дома погибли 2 человека.

ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах сообщают, что пожар возник на северо-западе Москвы под жилым домом по адресу Авиационная улица, дом 77, корпус 2. Загорелось подсобное помещение на площади 2 квадратных метра. В пожаре погибли 2 человека.

Пожар удалось быстро потушить. Причины возгорания не уточняются.

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