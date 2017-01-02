В Саратовской области под Аткарском в результате ДТП заживо сгорели двое взрослых и ребенок

В машине сгорели дедушка, бабушка и их 5-летний внук.

На трассе Тамбов-Саратов под Аткарском на 223 километре в ДТП погибли двое взрослых и 5-летний ребенок.

Сообщается, что ДТП произошло вечером в пятницу, 27 декабря, около 18 часов. На автодороге в лобовом ДТП сошлись легковая иномарка "Деу Нексия" под управлением 53-летнего водителя и "Газель" под управлением 43-летнего мужчины. По предварительным данным, столкновение допустил водитель легковой иномарки.

После мощного удара обе машины загорелись. Водитель "Нексии", его жена-пассажирка и их 5-летний внук не смогли выбраться из машины и сгорели. Водитель "Газели" в срочном порядке был госпитализирован в больницу.

Фото и видео: ГИБДД по Саратовской области