В Москве пресекли незаконное производство никотиносодержащей продукции

В Москве сотрудники полиции пресекли незаконное производство никотиносодержащей продукции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным следствия, предполагаемый организатор и его 12 сообщников были задержаны правоохранителями. Они занимались незаконным производством жидкости для электронных испарителей. Для этого злоумышленники использовали помещение на территории поселения Новофедоровское.
Сотрудники полиции изъяли свыше 16 тысяч готовых к продаже флаконов без необходимой маркировки общей стоимостью более четырех миллионов рублей. Также были изъяты стеклянная тара, оборудование, рулоны с этикетками и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Возбуждено уголовное дело.
Видео: Telegram / МВД МЕДИА
