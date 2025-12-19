В Москве пресекли незаконное производство никотиносодержащей продукции

Предполагаемый организатор и его 12 сообщников были задержаны правоохранителями.

В Москве сотрудники полиции пресекли незаконное производство никотиносодержащей продукции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, предполагаемый организатор и его 12 сообщников были задержаны правоохранителями. Они занимались незаконным производством жидкости для электронных испарителей. Для этого злоумышленники использовали помещение на территории поселения Новофедоровское.

Сотрудники полиции изъяли свыше 16 тысяч готовых к продаже флаконов без необходимой маркировки общей стоимостью более четырех миллионов рублей. Также были изъяты стеклянная тара, оборудование, рулоны с этикетками и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Возбуждено уголовное дело.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА