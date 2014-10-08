В Москве пресекли мошенническую схему хищения квартиры

Подельники через суд пытались выселить пенсионера, как утратившего право пользования жилым помещением в связи с его продажей.

В Москве полицейские пресекли мошенническую схему хищения квартиры. Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, 50-летний злоумышленник решил незаконно завладеть недвижимостью пенсионера, который жил с ним в одном доме. Он привлек знакомого, который убедил свою неосведомленную о преступном умысле приятельницу временно оформить на нее квартиру в обмен на постоянную регистрацию в столице.

Также в деле оказался замешан подсобник с поддельным паспортом с фотографией человека, похожего на настоящего владельца жилья. Он получил у нотариусов все необходимые документы, после чего подельники через суд пытались выселить пенсионера, как утратившего право пользования жилым помещением в связи с его продажей. Заметив несостыковки в коммунальных платежах, потерпевший обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА