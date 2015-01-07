В Москве пресечен незаконный сбыт наркотического средства

Ирина Волк рассказала о попытке подозреваемого провезти запрещенные вещества.

В районе Куркино сотрудники Госавтоинспекции по российской столице задержали 32-летнего жителя Москвы, который подозревается в незаконном сбыте запрещенных веществ. Соответствующей информацией с журналистами поделилась официальный представитель правоохранительных органов страны Ирина Волк. Она пояснила, что в рамках личного досмотра одного из пассажиров инспекторы выявили пакет с шестью свертками. Этот груз оказался привязан к поясу гражданина и спрятан за дождевиком. Общая масса товара составила порядка 1,5 килограмма. Позже лабораторное исследование подтвердило догадку о том, что внутри находились наркотики - мефедрон.

Сотрудники полиции на Новокуркинском шоссе остановили автомобиль такси для проверки документов у водителя. Их внимание привлек пассажир, сидевший на переднем сиденье, который при виде полицейских занервничал. пресс-служба МВД РФ

В насточщее время по факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ. В настоящее время фигурант расследования отправлен под стражу.

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Фото и видео: МВД Медиа