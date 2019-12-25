Три учреждения культуры Петербурга получили всероссийскую премию "Пушкинская карта"

Михайловский театр и Исаакиевский собор стали лауреатами премии для молодёжи.

Три учреждения культуры Петербурга стали лауреатами всероссийской премии "Пушкинская карта". Награды получили Михайловский театр, Исаакиевский собор и Центр музыкальной культуры "Чайковский". Церемония награждения состоялась в Москве.

Как сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, учреждения отметили за вклад в развитие программы для молодёжи. По его словам, эти площадки ежегодно входят в число лидеров по посещаемости среди участников "Пушкинской карты".

Пиотровский также обратил внимание на растущий интерес молодого поколения к историческому наследию и классическому искусству.

За пять лет действия программы в России организовали более 1 млн мероприятий и приобрели свыше 115 млн билетов на общую сумму более 58 млрд рублей. По данным министра культуры Ольги Любимовой, с начала 2026 года было куплено 14 млн билетов по "Пушкинской карте".

В первые полтора месяца 2026 года ВТБ выпустил в Петербурге и Ленинградской области 220 тыс. карт. За этот период жители двух регионов потратили по программе более 90 млн рублей. При этом свыше 40 % покупок пришлось на кинотеатры, несмотря на установленный для них лимит в 2 тыс. рублей.

Фото: ВКонтакте / Пушкинская карта