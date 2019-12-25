Столкновение Mercedes с троллейбусом в Петербурге обошлось без пострадавших

Водители Mercedes и троллейбуса после ДТП на проспекте Славы прошли проверку.

Водители Mercedes и троллейбуса, попавших в ДТП на проспекте Славы в Петербурге, были трезвы. Признаков опьянения у них не выявили, сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Авария произошла 24 октября около 13:20 у дома 43/49 во Фрунзенском районе. По предварительным данным полиции, 41-летняя женщина за рулём Mercedes при повороте направо не уступила дорогу троллейбусу, которым управлял 53-летний водитель. После столкновения электротранспорт врезался в фонарный столб.

В полиции уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Как сообщал "Деловой Петербург", в аварию попал троллейбус маршрута № 29. В районе столкновения образовалась пробка. В "Горэлектротрансе" предварительно указали, что водитель Mercedes не убедилась в безопасности манёвра, и не усмотрели вины водителя троллейбуса.

По информации 78.ru, в салоне находились более десяти человек, в том числе ребёнок.

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Фото: пресс-служба ГАИ