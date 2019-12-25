Бастрыкин прочитал студентам СПбГУ лекцию об истории уголовного розыска

Студенты СПбГУ узнали от главы СК, как менялась работа уголовного розыска.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провёл лекцию для студентов Санкт-Петербургского государственного университета. Занятие состоялось в рамках элективного курса "Розыск. Дознание. Следствие", сообщили в пресс-службе ведомства.

Лекция была посвящена истории уголовного розыска в России, его правовым основам и современным методам работы. Бастрыкин рассказал о деятельности оперативных служб в революционный и довоенный периоды. Отдельно он отметил вклад Ивана Бодунова, занимавшего должность заместителя начальника Главного управления рабоче-крестьянской милиции.

Ещё одной темой стала работа уголовного розыска в годы Великой Отечественной войны. В период блокады Ленинграда сотрудники милиции продолжали выполнять служебные обязанности. Женщины, работавшие в городской милиции, поддерживали общественный порядок и занимались оперативной деятельностью.

Также глава Следственного комитета рассмотрел особенности работы уголовного розыска в СССР, РСФСР и современной России. В завершение он рассказал студентам о новых способах раскрытия преступлений и возможностях применения искусственного интеллекта в этой сфере.

Ранее сообщалось, что молодых учёных Петербурга наградят на Неделе науки и образования.

Фото: пресс-служба СК Петербурга