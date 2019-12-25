Петербург и Ленобласть оказались среди лидеров антирейтинга смертности в ДТП

В авариях на дорогах Петербурга и Ленобласти за девять месяцев погибли 328 человек.

Санкт-Петербург и Ленинградская область вошли в пятёрку российских регионов с наибольшим числом погибших в дорожно-транспортных происшествиях. За январь — сентябрь 2026 года в двух регионах жертвами аварий стали 328 человек. Такие данные содержатся в материалах МВД России, которые изучил ТАСС.

Больше всего погибших зафиксировали в Краснодарском крае — 462 человека. На втором месте оказалась Московская область с 423 погибшими, на третьем — Ростовская область, где в ДТП погибли 347 человек. Петербург и Ленобласть заняли четвёртую позицию. Пятёрку замкнула Башкирия с 248 погибшими.

По данным за восемь месяцев 2025 года, в Петербурге и Ленинградской области в авариях погибли 292 человека. За аналогичный период 2024 года показатель составил 331 человека, а в 2023 году — 306.

В Краснодарском крае число погибших в ДТП снизилось с 571 человека в 2024 году до 532 в 2025-м. В Московской области, напротив, показатель вырос с 463 до 514 человек. В Ростовской области количество жертв сократилось с 382 до 324.

По всей России за январь — сентябрь 2026 года в дорожных авариях погибли 9 171 человек. Это на 913 меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

Ранее мы сообщали, что авария на КАД у Новоселья растянуло пробку на юго-западе Петербурга на 9 километров.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти