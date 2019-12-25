В Ленобласти заложили капсулу с 40 посланиями для будущих поколений

Письма о мире и будущем России спрятали в гильзе до 2050 года.

В Ленинградской области заложили "Капсулу мира и дружбы" с посланиями для будущих поколений. Её поместили в артиллерийскую гильзу, привезённую из Донецка. Церемония состоялась в Доме дружбы региона, сообщили в администрации Ленобласти.

Внутри находятся 40 писем, посвящённых миру, согласию и будущему России. Их подготовили представители национальных и общественных организаций, коренных народов региона, школьники, студенты и военнослужащие. Авторы поделились надеждами на развитие страны и оставили напутствия тем, кто будет жить в будущем. Капсулу планируют открыть в 2050 году.

Идея проекта появилась в Год единства народов России. Инициатором выступил руководитель социальных проектов организации "Ленинградский доброволец" Герман Владимиров. Он же предложил использовать для послания артиллерийскую гильзу из Донецка.

Вице-губернатор Ленинградской области Константин Патраев отметил, что главная мысль писем связана с сохранением мира и взаимного уважения между народами. По его словам, в регионе живут представители 145 национальностей, у каждой из которых есть собственные культура, обычаи и традиции. При этом жителей объединяют общая страна и стремление к мирной жизни.

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