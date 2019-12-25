Вернувшийся в Петербург археолог Бутягин планирует выступить в трёх городах

Бутягин собирается прочитать лекции об античности и культурном наследии.

Российский археолог Александр Бутягин планирует провести лекции в Петербурге, Москве и Омске. Об этом он сообщил РИА Новости.

По словам учёного, он намерен выступать на различных площадках. В ближайшее время Бутягин также собирается принять участие в мероприятиях, посвящённых дням Эрмитажа в Омске.

Основными темами его лекций станут античная археология и история предметов культурного наследия. Ранее археолог сообщал о возобновлении лекционной деятельности и готовности выступать в том числе за рубежом.

Бутягин, представляющий Эрмитаж, был задержан в Польше в начале декабря 2025 года по запросу Украины. Его подозревали в проведении незаконных археологических работ в Крыму. В марте 2026 года окружной суд Варшавы признал экстрадицию юридически допустимой. В конце апреля учёного освободили из польской тюрьмы в рамках обмена заключёнными между Польшей и Белоруссией. В Петербург он вернулся ранним утром 1 мая.

Ранее на площади Темирканова обследовали участок для выхода со станции "Театральная".

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