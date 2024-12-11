В Москве правоохранители задержали “мастеров” подмены, которые промышляли на маркетплейсе

В преступлении подозреваются трое местных жителей.

Российские правоохранительные органы задержали молодых людей за подмену товаров маркетплейса с общей стоимостью в 1,6 миллиона рублей. Соотвествующие сведения журналистам в социальных сетях предоставили сотрудники регионального управления МВД по столице. Известно, что мошенники меняли оригинальную продукцию на муляжи. Подозреваемыми в преступной схеме стали трое молодых людей в возрасте от 20 лет до 21 года. Сейчас фигуранты расследования проходят по статье за хищение имущества торговой площадки. Схема работала таким образом, что юноши через онлайн-площадку заказали 24 дорогостоящих смартфона и один стайлер, доставку которых аферисты оформили в разные пункты выдачи.

После получения товаров злоумышленники подменили их на копии, которые затем под видом отказа вернули маркетплейсу вместо оригинальных. Похищенную электронную технику подельники продали. пресс-служба МВД РФ

Обман обнаружился в тот момент, когда муляжи телефонов и стайлера попали в сортировочный центр, расположенный по улице Свободы в Москве. В отношении преступников ведется уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ.Подозреваемые отправлены под стражу.

В Воронеже задержана группа подозреваемых в мошенничествах в сфере автокредитования.

Фото и видео: МВД Медиа