В Москве появится сцена Александринского театра

Разговоры о создании сцены шли давно.

В столице появится вторая площадка Александринского театра, которая может стать Меккой для всех национальных театров России и гостей из-за рубежа, сообщил "Петербургский дневник".

Соучредитель архитектурного бюро UNK Project Юлия Тряскина рассказала, что здание расположат не в самом центре, однако в живописном районе вблизи станции метро "Коломенское" и одноименного парка. Специалисты пригласили иностранных партнеров к созданию проекта: в уже существующее здание были внедрены новые технологи. Так, появится сцена-трансформер. Режиссеры смогут воплощать любые свои замыслы. Архитекторы смогли сделать зал-трансформер, позволяющий ставить как драматические спектакли, так и оперные. Причем без помощи электроники. Главная сцена сможет вместить одновременно 650 зрителей. Малая – 200 человек. Срок реализации проекта составляет два-три года.

По мнению экспертов, площадка будет уникальной, ее аналогов в Москве нет.

Ранее мы писали, что БДТ имени Товстоногова откроет театральный сезон 5 сентября.

Фото: vk.com/alexandrinskytheater