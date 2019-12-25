БДТ имени Толстоногова откроет театральный сезон 5 сентября

Первые зрители после эпидемии увидят спектакль Андрея Могучего.

Большой драматический театр готов открыть новый 103-ий сезон в субботу, 5 сентября. Первым спектаклем после долгого перерыва станет постановка Андрея Могучего "Пьяные". Об этом сообщила пресс-служба БДТ.

Продажи билетов стартуют с 29 августа. В этот же день станет известен репертуар на сентябрь.

Отметим, что первое время в театре будут действовать ограничения. Так, зрителей разместят с соблюдением дистанции – как только человек приобретет билет, соседние места окажутся заблокированы. Кроме того, левую и правую половины зала разделят таким образом, чтобы зрители смогли воспользоваться ближайшим к своему месту выходом.

Также во время просмотра спектакля необходимо будет соблюдать масочный режим. На входе будет проводиться термометрия.

Ранее мы рассказали о том, что театр "Суббота" поделился планами на новый сезон.

Фото: bdt.spb.ru