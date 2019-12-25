Театр "Суббота" поделился планами на новый сезон

Труппа театра готовится показать зрителям несколько премьер, но сначала на площадку пригласили журналистов.

Петербургский театр "Суббота" готов к открытию после "коронавирусных" ограничений уже в октябре этого года. Во время пресс-прогулки директор театра "Суббота" Андрей Лобанов продемонстрировал подготовку к открытию нового театрального сезона.

В ходе мероприятия корреспондент Piter.tv увидел сцены, на которых планируются постановки, а также четыре коротких отрывка из предстоящих премьер.

Хоть что-то, но нам удалось реализовать. Мне кажется, периодом карантина мы воспользовались грамотно и правильно. Мы не сидели без дела, а провели достаточно большую работу – перешли в онлайн пространство, построили грандиозные планы, обдумали новые проекты - заявил Андрей Лобанов, директор театра "Суббота".

Артисты театра продемонстрировали отрывок документального музыкально-театрального проекта "Неспектакль", который создается на основе реальных историй жителей города и планируется для постановки во "Флигеле". Это новое творческое игровое пространство, открывающееся в предстоящем сезоне. Там же будет поставлена премьера "Танец Дели".

Мы также увидели отрывки из будущей премьеры для основной сцены "Вещь" (действие "Бесприданницы" Островского перенесено в наши дни) и уже известной зрителям пьесы "Леха", играемой в иммерсивном пространстве "2 этаж. Комната".

Главный режиссер театра Андрей Сидельников рассказал о дальнейших планах и сложностях, возникших в период пандемии. В новом сезоне "Суббота" планирует провести международные гастроли в Латвии и Эстонии в программе фестиваля "Золотая маска".

Конечно, из-за изоляции некоторые планы сдвинулись. "Вещь" должна была выйти еще в апреле, поэтому сейчас идет подготовка сразу нескольких постановок - рассказал Андрей Сидельников, главный режиссер театра.

Во время пандемии театр "Суббота" провел десятки онлайн-показов.

Финансовое положение театра также пострадало из-за пандемии. Так, возможность готовить новые спектакли появилась у театра только после получения гранта. Директор "Субботы" заметил, что, отправив заявку на семь грантов, театр смог получить один, но и это помогает готовить премьеры. Сейчас театр также ведет сбор средств на проведение международного конкурса коротких пьес "Stories 2".

Фото: Piter.tv

Материал подготовила Вероника Горбунова