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На московских ТЦ появились 3D-изображения по мотивам муралов участников фестиваля "Культурный код"

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"Культурный код" объединяет российских и зарубежных художников, которые признаны мировым стрит-арт сообществом.

В Москве на медиафасадах ТЦ появились 3D-изображения по мотивам муралов участников международного фестиваля современного искусства "Культурный код". Работы художников Бонда и Саши Купаляна можно увидеть на ТЦ "Каширская плаза" и "Ривьера".

"Культурный код" объединяет российских и зарубежных художников, которые признаны мировым стрит-арт сообществом. Фестиваль проходил в Ставропольском крае с 17 сентября по 15 октября.

Мурал московского художника Саши Купаляна называется "Душа воды". Немецкий художник Бонд изобразил оптическую иллюзию.

Уличный художник CHZHNIZM: "Искусство – это поле возможностей высказаться, изменить, повлиять".

Видео: Instagram/sasha_kupalyan

Теги: москва, муралы
Категории: Новости России, Тема дня, Лента новостей,

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