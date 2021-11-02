В его тушении участвовали 49 специалистов и 14 единиц техники.

В Москве потушили пожар в типографии. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в ночь на 8 сентября. Поступило сообщение о возгорании на втором этаже административного здания. Огонь охватил офисную мебель, технику и частично кровлю. Сведений о пострадавших не поступало.

Площадь пожара составила 400 квадратных метров. В его тушении участвовали 49 специалистов и 14 единиц техники. Проводилась проливка и разбор конструкций.

Ранее мы сообщали, что в Ярославской области ликвидируют пожар в ангаре.

Видео: МЧС России