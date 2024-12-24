В Москве потушили пожар в административном здании. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Инцидент произошел вечером 19 февраля на Варшавском шоссе. Поступило сообщение о возгорании в административном здании. Площадь огня составила 1 500 квадратных метров.
Из здания самостоятельно вышли 30 человек. Сведений о пострадавших не поступало. В тушении пожара участвовали более 170 специалистов и 50 едииниц техники. Также был привлечен вертолет Ка-32.
Ранее мы сообщали, что в Пензе локализовали пожар в производственном здании.
Видео: МЧС России
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