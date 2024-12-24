Сведений о пострадавших не поступало.

В Москве потушили пожар в административном здании. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел вечером 19 февраля на Варшавском шоссе. Поступило сообщение о возгорании в административном здании. Площадь огня составила 1 500 квадратных метров.

Из здания самостоятельно вышли 30 человек. Сведений о пострадавших не поступало. В тушении пожара участвовали более 170 специалистов и 50 едииниц техники. Также был привлечен вертолет Ка-32.

Ранее мы сообщали, что в Пензе локализовали пожар в производственном здании.

Видео: МЧС России