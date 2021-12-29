В Москве пострадали 12 человек в результате ДТП с автобусом

В Москве пострадали 12 человек в результате столкновения пассажирского автобуса и легкового автомобиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Инцидент произошел сегодня утром, 15 января, на Варшавском шоссе. На месте работают сотрудники ГИБДД и скорой медицинской помощи. Среди пострадавших есть двое детей.
По предварительной информации, водитель такси не уступил дорогу автобусу, из-за чего произошло столкновение двух транспортных средств. Прокуратура Москвы установит обстоятельства происшествия.
Ранее мы сообщали, что в Севастополе из-за гололедицы столкнулись 13 машин.
Видео: VK / ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК
Фото: VK / ДТП и ЧП Москва
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