В Москве пострадали 12 человек в результате ДТП с автобусом

Среди пострадавших есть двое детей.

В Москве пострадали 12 человек в результате столкновения пассажирского автобуса и легкового автомобиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел сегодня утром, 15 января, на Варшавском шоссе. На месте работают сотрудники ГИБДД и скорой медицинской помощи. Среди пострадавших есть двое детей.

По предварительной информации, водитель такси не уступил дорогу автобусу, из-за чего произошло столкновение двух транспортных средств. Прокуратура Москвы установит обстоятельства происшествия.

Ранее мы сообщали, что в Севастополе из-за гололедицы столкнулись 13 машин.

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