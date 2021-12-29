Видео: в Севастополе из-за гололедицы столкнулись 13 машин

В результате аварии был сильно поврежден грузовик.

В соцсетях было опубликовано видео столкновения 13 автомобилей на участке дороги Симферополь — Бахчисарай — Севастополь. Как сообщили в региональном управлении МВД, машины столкнулись из-за гололедицы.

На кадрах заметно, что машины, попавшие в ДТП, находятся на разных частях дороги. Видно также, что в результате аварии был сильно поврежден грузовик. Легковые машины также получили повреждения.

Как сообщили в ведомстве, в аварию попали один "Камаз", два фургона "Газель" и десять легковых автомобилей. Три человека являются пострадавшими в результате ДТП. Помощь им была оказана на месте.

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Видео: ВКонтакте / Севастополь