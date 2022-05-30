Активисты задержаны около "Лужников" и паба на Мясницкой улице.

В Москве полиция задержала более 50 фанатов "Спартака". Накануне вечером болельщики спортивного футбольного клуба праздновали победу команды на Кубке России. Известно, что правоохранительные органы поймали особо активных сторонников клуба на Мясницкой улице, около одного из местных пабов. Задержания также проводились в районе арены "Лужники". На место празднования события местные жители вызвали несколько нарядов полиции, ОМОНа. Замечены автозаки.

Напомним, что в воскресенье 29 мая столичный клуб "Спартак" в Москве обыграл со результатом 2:1 столичное "Динамо" в финале соревнования. Футбольная команда в четвертый раз стала обладателем трофея.

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Фото и видео: Telegram / SHOT