Болельщики вышли на футбольное поле с файерами.

Фанаты "Сент-Этьена" устроили беспорядки после вылета команды в Лигу 2. Инцидент зафиксирован на домашнем стадионе футбольного клуба, когда команда не смогла пройти далее во втором по значимости национальном дивизионе местного чемпионата. Вечером 29 мая клуб проиграл на поле по результатам серии пенальти своим оппонентам из "Осера". После этого тысячи агрессивно настроенных болельщиков решили самостоятельно появиться на траве. Некоторые активисты жгли пиротехнику. В это время футболисты из "Сент-Этьена" были окружены стюардами. Они бросились, как и другие игроки, в сторону раздевалки.

Напомним, что на стадионе "Сент-Этьена" несколько раз за текущий сезон чемпионата Франции происходили дисциплинарные нарушения. Команде присваивали штрафы и наказания от Лиги 1. Футбольный клуб "Сент-Этьен" вместе с "Пари Сен-Жермен" является рекордсменом по количеству занимаемых титулов чемпиона Франции. У каждой команды их по десять.

"Милан" впервые за 11 лет стал чемпионом Италии.

Фото и видео: Telegram / SHOT