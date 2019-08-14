В Москве полицейские задержали подростков, которые собрались сжечь бездомных

Плану детей помешали сотрудники полиции.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела с участием трех подростков, которые, по версии правоохранителей, планировали убить нескольких лиц без определенного места жительства. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

По данным следствия, в начале мая трое несовершеннолетних вступили в преступный сговор. Они купили горюче-смазочные материалы и иные предметы и изготовили без чьей-либо помощи легковоспламеняющиеся смеси.

Накануне, 7 мая, дети отправились в лес, где чаще всего можно встретить бездомных людей. Около станции Косино они выбрали участок, где хотели совершить задуманное, но плану помешали сотрудники полиции. Стражи порядка задержали подозреваемых. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: на Ставрополье задержан подозреваемый в убийстве 12-летнего мальчика.

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