Злоумышленники ограбили двух жителей столицы.

В Москве полицейские задержали двух братьев, нападавших на прохожих. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По предварительной информации, ночью на Малой Сухаревской площади злоумышленники напали на 19-летнего жителя столицы. Они завели его за угол здания, нанесли несколько ударов и похитили кошелек. Позже родственники ограбили 31-летнего мужчину, который пытался убежать от них.

В течение часа полицейские вышли на след грабителей и изъяли у них похищенные денежные средства. Возбуждено два уголовных дела. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы сообщали, что в Хабаровском крае ликвидировали лабораторию, производившую синтетические наркотики.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА